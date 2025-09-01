元マネージャーの再逮捕が明らかとなったピン芸人・なかやまきんに君について、8月31日配信の『現代ビジネス』（講談社）はきんに君自身も、1億6000万円もの損害を求める巨額集団訴訟を起こされていると報じた。【写真】「嫌いになりそう」「洗脳されてる気分になる」きんに君の鬱陶しいCMなかやまきんに君に“億越え”訴訟問題被害者らによれば、逮捕された元マネージャー・飯尾雄一容疑者の提案で、きんに君のサイドビジネス