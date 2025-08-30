iPhone 14以降のiPhoneやApple Watch Series 8以降のApple Watchには、自動車の衝突を検出して緊急通報サービスに電話をかける「衝突事故検出」があります。この機能により命の危機を救われたという事例が報告されました。Greenville teen's iPhone calls 911 after crash, saves her life - WFMJ.comhttps://www.wfmj.com/story/53018217/greenville-teens-iphone-calls-911-after-crash-saves-her-lifeiPhone’s Crash Detection