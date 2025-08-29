石川真佑が勝利のハイタッチで先輩をまさかのスルー(C)Volleyball Worldバレーボール女子日本代表でキャプテンを務める石川真佑が8月28日、インスタグラムのストーリーズを更新し、先輩の岩澤実育に謝罪する動画を公開した。【動画】世界バレー予選ラウンド3戦全勝！バレー女子日本代表がセルビアに勝利タイで行われている世界バレーに出場中の石川だが、27日に行われたセルビア戦にセットカウント3ー1で勝利。その試合で仲間