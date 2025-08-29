9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）が29日までにX（旧ツイッター）を更新。自身が起こしたペットボトル騒動の反省として行った四国お遍路をめぐる一説を反論した。元松竹芸能の芸人、みなみかわ（42）が27日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）にゲスト生出演。木下のお遍路に対し「電動自転車で行ってますよ」と暴露。「びっくりしたでしょ？