石丸伸二氏、退任会見冒頭での記者への詰問に疑問続出「説教したいん… 石丸伸二 朝日新聞 時事ニュース 女性自身 石丸伸二氏、退任会見冒頭での記者への詰問に疑問続出「説教したいんだね」 2025年8月28日 17時8分 ざっくり言うと 石丸伸二氏の「再生の道」代表退任会見について「女性自身」が伝えた 記者に対して冒頭からいきなり詰め寄るような姿勢に、Xでは疑問の声が 「どうしてもどうしても説教したいんだね」などのコメントも寄せられていた