ブラジルで、小型のナマズが集団で約1〜4メートルの高さの岩を登る様子が動画撮影されました。これらのナマズは、これまで岩登りをするという記録がなかった種でした。Bumblebee on the rocks: Massive aggregation, migratory and climbing behaviour of a small Neotropical catfish - Marinho - Journal of Fish Biology - Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfb.70158Thousands of climbing ca