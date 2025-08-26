²¿ÀéÉ¤¤â¤Î¥Ê¥Þ¥º¤¬´ä¤òÅÐ¤ëÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤ë
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¡¢¾®·¿¤Î¥Ê¥Þ¥º¤¬½¸ÃÄ¤ÇÌó1¡Á4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Î´ä¤òÅÐ¤ëÍÍ»Ò¤¬Æ°²è»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ê¥Þ¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´äÅÐ¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ï¤Ç¤·¤¿¡£
Bumblebee on the rocks: Massive aggregation, migratory and climbing behaviour of a small Neotropical catfish - Marinho - Journal of Fish Biology - Wiley Online Library
Thousands of climbing catfish filmed scaling waterfalls | Science | AAAS
https://www.science.org/content/article/thousands-climbing-catfish-filmed-scaling-waterfalls
2024Ç¯11·î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥í¥Á¥§¥É¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¹õ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤·¤¿¥Ê¥Þ¥º¤¬¿åÎ®¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ´ä¤òÅÐ¤ëÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1½µ´Ö¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¸¦µæ¼Ô¥Á¡¼¥à¤¬¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤³¤Î¸½¾Ý¤òµÏ¿¤·¡¢¸¦µæÏÀÊ¸¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¡Ö´ä¤òÅÐ¤ë¥Ê¥Þ¥º¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë - YouTube
¤³¤ì¤é¤Î¥Ê¥Þ¥º¤ÎÂ¿¤¯¤ÏPseudopimelodidae¤È¤¤¤¦²Ê¤ËÂ°¤¹¤ëRhyacoglanis paranensis¤È¤¤¤¦¼ïÎà¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎÄ¹¤ÏºÇÂç¤Ç¤â89.2mm¤·¤«¤Ê¤¤¾®·¿¤Î¥Ê¥Þ¥º¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï1000É¤°Ê¾å¤Î¸ÄÂÎ¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¥Ê¥Þ¥º¤ÎÅÐ¤êÊý¤¬»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¤¸á¸å¤Ë¤Ï´ä±¢¤Ë¿ôÉ¤¤Î¥Ê¥Þ¥º¤¬¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æü¤¬ÄÀ¤à¤ÈÂçÎÌ¤Î¥Ê¥Þ¥º¤¬¶á¤¯¤Î¿å¤¿¤Þ¤ê¤Ë¸½¤ì¡¢°ìÀÆ¤Ë´ä¤òÅÐ¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ÅÐ¤ë¥Ê¥Þ¥º¤ÎÆ°¤¤È¥Ò¥ì¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¡¢¥Ê¥Þ¥º¤¬Ê¢¤Î²¼¤Ë¾®¤µ¤Ê¶õÆ¶¤òºî¤Ã¤ÆÉé°µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼¾¤Ã¤¿´ä¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÏÂ¾¤Î¼ïÎà¤Î¥Ê¥Þ¥º¤Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ê¿¤é¤Ç¿åÊ¿¤Ê´ä¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·²¤ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¸ÄÂÎ¤¬¸ß¤¤¤Î¾å¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¤òÅÐ¤ë¥Ê¥Þ¥º¤¬½¸ÃÄ¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò - YouTube
¿âÄ¾¤Ê¶è´Ö¤Ç¤Ï·²¤ì¤ò¤Ê¤¹¥Ê¥Þ¥º¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¸ÄÂÎ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¤òÅÐ¤ë¥Ê¥Þ¥º¤Ï¤Û¤Ü¿âÄ¾¤Ê³³¤âÅÐ¤ë - YouTube
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥±¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¹©Êª¤Ë¾å¤ë»Ñ¤â´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä¤òÅÐ¤ë¥Ê¥Þ¥º¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤âÅÐ¤ë - YouTube
¤Ê¤¼ÅÐ¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡Ö¾åÎ®¤Ç»ºÍñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¤é¤¬439ÅÀ¤Î¸ÄÂÎ¤òºÎ¼è¤·¤Æ´Ñ»¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬À®½Ï¤·¤¿À®µû¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢´äÅÐ¤ê¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤ÏÆ±¤¸¿å·Ï¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÂ¾¤Îµû¤¬»ºÍñ¤Î¤¿¤á¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Rhyacoglanis paranensis¤È¶¦¤Ë´ä¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¾¤Î3¼ïÎà¤Îµû¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é4¼ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´äÅÐ¤ê¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼ï¤Ç¤·¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Pseudopimelodidae²Ê¤Î¼ï¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤Î´äÅÐ¤ê¹ÔÆ°¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ê·²½¸¤Î´Ñ»¡Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£