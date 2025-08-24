日大三は14年ぶり3度目の優勝ならず第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦を迎え、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利して幕を閉じた。14年ぶり3度目の優勝を目指した日大三は惜しくも頂点には届かず、試合後はナインの目から溢れんばかりの涙がこぼれた。それでも、最後まで相手を讃える姿勢が「グッドルーザー」としてファンの心に刻まれた。日大三は初回に幸先よく先制。しかし2回に同点とされ、6回には2死二塁