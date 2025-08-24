日大三は14年ぶり3度目の優勝ならず

第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦を迎え、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利して幕を閉じた。14年ぶり3度目の優勝を目指した日大三は惜しくも頂点には届かず、試合後はナインの目から溢れんばかりの涙がこぼれた。それでも、最後まで相手を讃える姿勢が「グッドルーザー」としてファンの心に刻まれた。

日大三は初回に幸先よく先制。しかし2回に同点とされ、6回には2死二塁で4番・宜野座恵夢捕手（3年）の左前適時打で勝ち越された。8回には再び宜野座の適時二塁打で3-1。それでも、9回は2人の走者を出して一打同点の好機を作り、エース・近藤優樹投手（3年）に代打を送って勝負するも、併殺で試合終了となった。

今大会を通じて、近藤はマウンド上では相手チームの応援歌を口ずさむなど、メンタルの強さが話題を呼んだ。しかし、最後のアウトを取られた瞬間、崩れ落ちるように涙を流した。それでも、最後の整列時には、相手エースの末吉良丞投手（2年）と健闘を讃え合い、「高校野球の良さが詰め込まれた名シーンすぎる」「末吉くんと近藤くんの抱擁 泣ける」と話題を呼んだ。

清々しい態度を見せたのは、近藤だけではなかった。日大三ナインはその後、一塁側のアルプスに向かって深々と挨拶を行うと、今度は沖縄尚学側の三塁側アルプスにも一礼。さらにバックネット裏、外野席のファンにも向けても感謝を届けていた。その後、膝から崩れ落ちるように倒れ込む選手もいた。

悔しいはずの中でも、最後まで礼儀を貫く姿勢はファンの感動を呼び、「最後の各方面へ挨拶する姿ホンマに感動」「本当に素晴らしいわ」「日大三らしい振る舞い」「最後までグッドルーザーでした」「日大三の最後の見せ場、グッドルーザーは本当に感動的だったね」「全球児が見習ってほしい」と拍手が送られた。（Full-Count編集部）