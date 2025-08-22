ニューストップ > 国内ニュース > 映画館が「マナー違反」で異例の謝罪…迷惑客がしていた行為とは 映画の話題 迷惑行為 時事ニュース 集英社オンライン 映画館が「マナー違反」で異例の謝罪…迷惑客がしていた行為とは 2025年8月22日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと T・ジョイPRINCE品川が12日、公式サイトにて謝罪文を掲載した 一部の客の鑑賞マナーにより、最適な鑑賞環境を提供できなかったとするもの 居合わせた客によると、最前列の客がスマホの画面を点灯させ続けていたそう ◆映画館が客のマナー違反を謝罪 誠に申し訳ございません。 tjoy.jp 記事を読む おすすめ記事 騒がしい飲み会が苦手なあのちゃん「居心地悪くなかった」飲み会メンバー明かす 2025年8月17日 6時0分 トレエンたかし 先輩芸人の合コンでの振る舞いにダメ出し「お前のためにそんなに時間取れないよ？」 2025年8月18日 13時2分 なかやまきんに君、“被り物”がネタに弊害 「パワー！」披露も笑い声が聞こえず不安顔 2025年8月20日 12時23分 オダギリジョー、監督作お披露目の場でいきなり謝罪「ごめんなさい…」 2025年8月18日 20時33分 松岡充主導の新ユニット・SIAM SOPHIA、駅広告の誤植を謝罪「こんな大々的なポスターで…」「ショック」 2025年8月20日 17時5分