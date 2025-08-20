ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ファミリーマートがQUOカード取り扱いから撤退「手数料削減のため」 ファミリーマート キャッシュレス コンビニエンスストア J-CASTニュース ファミリーマートがQUOカード取り扱いから撤退「手数料削減のため」 2025年8月20日 18時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ファミリーマートがQUOカードの取り扱いを終了すると発表した 同社広報部がJ-CASTニュースの取材に応じ、終了する理由を説明 「オペレーション負荷軽減および店舗の手数料削減のため」としている 記事を読む おすすめ記事 ナイツ塙 サファリパークで“受難”「絶対止めたほうがいい」マイカーで巡回し「足が俺んちの車の…」 2025年8月20日 14時40分 レクサス｢IS/RC｣生産終了､車種整理と販売戦略 2025年8月19日 10時0分 アイドルグループ・Peel the Apple、メンバー1人を解雇「信頼を著しく損なう重大な規約違反が発覚」 2025年8月15日 12時39分 2軍降格後は12打数7安打「やりたいことができている」ソフトバンク緒方理貢がバット振り込み得た体の切れ 2025年8月13日 21時14分 『I-LAND2』で結成されたizna、活動休止中のメンバーがグループ脱退と報道 正式デビューから9カ月 2025年8月19日 12時49分