女子プロゴルファーの植手桃子が始球式を行った(C)産経新聞社女子プロゴルファーの植手桃子が自身のインスタグラムを更新。8月13日にベルーナドームで行った始球式の様子を投稿し、大きな反響が寄せられている。【画像】想像以上にドキドキで、、、女子ゴルフ界の北川景子が始球式“ゴルフ界の北川景子”と言われている植手は、「ライオンズサマーブルーユニホーム」と白いミニスカ姿で登場。ポニーテールをなびかせながら、ワ