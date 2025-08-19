“ゴルフ界の北川景子”が「すごいすごいすごーいっ」白ミニスカ&ポニテ姿で野球ファンも魅了「チアにスカウトされそう」

女子プロゴルファーの植手桃子が始球式を行った(C)産経新聞社

女子プロゴルファーの植手桃子が自身のインスタグラムを更新。8月13日にベルーナドームで行った始球式の様子を投稿し、大きな反響が寄せられている。

【画像】想像以上にドキドキで、、、女子ゴルフ界の北川景子が始球式

“ゴルフ界の北川景子”と言われている植手は、「ライオンズサマーブルーユニホーム」と白いミニスカ姿で登場。ポニーテールをなびかせながら、ワインドアップ投法でワンバウンド投球を行うと、スタンドからは大きな拍手が送られ、多くの野球ファンをも魅了した。



その後、自身のインスタグラムには「ベルーナドームにて始球式をさせていただきました マウンドから見る景色は、想像以上にドキドキで、、、最高でした 球場の雰囲気、選手の皆さんの迫力、ファンの方々の熱気…全てに感激でした」と、マウンドに立った時の心境を振り返っている。

この投稿にファンからは「すごいすごいすごーいっ 輝いてる 美しい」「かわいいし、かっこい」「凄く嬉しい…ゴルフで優勝もして欲しいけど…こんな写真が皆に見て貰えるなんて」「始球式出来るなんてすげぇっ！」「めちゃくちゃかっこいいし美しいです」「カッコいいし何より美しい」「チアにスカウトされそう」「ユニホーム似合ってます」と、続々と反響が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]