陸上自衛隊は大分県で訓練中に隊員2人が死亡したと発表しました。死亡が確認されたのは大分県の玖珠駐屯地の隊員2人です。2人は、西部方面戦車隊に所属する20代の3等陸曹で、2人1組になって行う「潜入訓練」に参加していたところ、連絡がつかなくなったということです。その後、18日未明に捜索にあたった他の隊員が、訓練が行われていた日出生台演習場内で心肺停止の状態で倒れている2人を発見。午前1時14分に消防によって死亡が確