8月11日から1週間にわたって6つの大会が開催された「3x3ユースネーションズリーグ2025アジア」。4度目のチャンピオンに輝いた3×3女子U23日本代表が総合優勝を飾り、9月17日より中国・雄安で行われる「FIBA 3x3 ワールドカップ2025」への出場が決まった。 大会は“STOP”と呼称される計6つのフェーズに分割され、女子日本代表はSTOP5終了時点で3度の優勝を手中に。ワールドカップ出場