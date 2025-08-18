女子U23日本代表が3x3ユースネーションズリーグ2025アジアで総合優勝…世界大会への切符つかむ

写真拡大

　8月11日から1週間にわたって6つの大会が開催された「3x3ユースネーションズリーグ2025アジア」。4度目のチャンピオンに輝いた3×3女子U23日本代表が総合優勝を飾り、9月17日より中国・雄安で行われる「FIBA 3x3 ワールドカップ2025」への出場が決まった。


　大会は“STOP”と呼称される計6つのフェーズに分割され、女子日本代表はSTOP5終了時点で3度の優勝を手中に。ワールドカップ出場には今大会での優勝が必須となるなか、女子日本代表はSTOP6で21－13のKO勝利を飾り、危なげない戦いでワールドカップへの切符をつかんだ。


　今回メンバー入りした伊波美空（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）、西ファトゥマ七南（早稲田大学）は、それぞれ国内ランキングで2位、3位にランクイン。ともに出場したほかの3名もトップ15入りを飾り、男子日本代表の坂本康成（筑波大学）、ロイ優太郎（白鷗大学）も自身初となる国際大会で経験を積んだ。


　男女の大会結果は以下のとおり。


■3x3ユースネーションズリーグ2025アジア 最終結果

【順位表】

・男子

優　勝：モンゴル

準優勝：イラン

第３位：中国

第４位：日本

第５位：マレーシア

第６位：カザフスタン


・女子

優　勝：日本

準優勝：中国

第３位：イラン

第４位：モンゴル

第５位：カザフスタン

第６位：マレーシア


【各STOP結果】

STOP1：（男子）5位（女子）優勝

STOP2：（男子）5位（女子）優勝

STOP3：（男子）2位（女子）3位

STOP4：（男子）4位（女子）2位

STOP5：（男子）2位（女子）優勝

STOP6：（男子）4位（女子）優勝



【動画】大会最終日のフル映像が公開中！