女子U23日本代表が3x3ユースネーションズリーグ2025アジアで総合優勝…世界大会への切符つかむ

8月11日から1週間にわたって6つの大会が開催された「3x3ユースネーションズリーグ2025アジア」。4度目のチャンピオンに輝いた3×3女子U23日本代表が総合優勝を飾り、9月17日より中国・雄安で行われる「FIBA 3x3 ワールドカップ2025」への出場が決まった。

大会は“STOP”と呼称される計6つのフェーズに分割され、女子日本代表はSTOP5終了時点で3度の優勝を手中に。ワールドカップ出場には今大会での優勝が必須となるなか、女子日本代表はSTOP6で21－13のKO勝利を飾り、危なげない戦いでワールドカップへの切符をつかんだ。

今回メンバー入りした伊波美空（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）、西ファトゥマ七南（早稲田大学）は、それぞれ国内ランキングで2位、3位にランクイン。ともに出場したほかの3名もトップ15入りを飾り、男子日本代表の坂本康成（筑波大学）、ロイ優太郎（白鷗大学）も自身初となる国際大会で経験を積んだ。

男女の大会結果は以下のとおり。

■3x3ユースネーションズリーグ2025アジア 最終結果



【順位表】



・男子



優 勝：モンゴル



準優勝：イラン



第３位：中国



第４位：日本



第５位：マレーシア



第６位：カザフスタン

・女子



優 勝：日本



準優勝：中国



第３位：イラン



第４位：モンゴル



第５位：カザフスタン



第６位：マレーシア

【各STOP結果】



STOP1：（男子）5位（女子）優勝



STOP2：（男子）5位（女子）優勝



STOP3：（男子）2位（女子）3位



STOP4：（男子）4位（女子）2位



STOP5：（男子）2位（女子）優勝



STOP6：（男子）4位（女子）優勝

【動画】大会最終日のフル映像が公開中！