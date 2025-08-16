【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が１５日午前（日本時間１６日未明）、米アラスカ州アンカレジの米軍エルメンドルフ・リチャードソン統合基地で会談した。焦点だったウクライナ情勢を巡り、停戦に向けた合意には至らなかった。会談は約３時間行われた。米露首脳による対面会談は２０２１年６月以来で、ロシアによるウクライナ侵略が始まった２２年２月以降では初めて。