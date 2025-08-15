日米株式市場の 上昇トレンドは続く 2025年7月23日、相互関税に関する日米交渉が15％で合意したことを受けて、日経平均株価は前日比1396円高の4万1171円を付けました。トランプ関税が解決したことは市場に対してポジティブ・サプライズとなりました。 もう1つ、これまで日本の政治の低迷が株価の上値を抑えてきており、市場も国民も石破政権の退陣を望む声が強まっていましたが、参議院議員選挙での与党の敗北を受け