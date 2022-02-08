『バイデン政権』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
中国の好感度が昨年比8ポイント上昇し、米国を10ポイント上回った
共同通信
衆参両院で少数与党となっていることから、野党からの協力が焦点に
マネクリ
レアアース大手に約590億円を投じ、15%の株式を取得し最大株主となったそう
みんかぶマガジン
ユネスコが社会的、文化的分断を生む理念を推進しているとして批判
日テレNEWS NNN
中国の元情報分析官は、2カ月に1度の会談は異例の頻度だと話した
週プレNEWS
需要停滞に伴い欧米のEVメーカーは戦略見直しを迫られているという
バイデン政権になって移民が増え、NYの人々の意識が変化したと池上彰氏
文春オンライン
米国ビザ問題が再燃するなか、トランプ前大統領は24日に演説した
東スポWEB
ツイッターについて、誤情報拡散の温床とならないか注視しているという
バイデン氏との首脳会談前には、夫へ「キツい忠告」をしていたという
FRIDAYデジタル
情報をあえてプーチン大統領の耳に入れ、疑心暗鬼にさせることを狙うという
米政府は5月後半を提示していることが8日、外交筋への取材で分かった