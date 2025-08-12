さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。8月11日（月）に放送された同番組にはカンニング竹山が出演。借金地獄を味わった芸人の本音を語った。MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶも借金を重ねていた時代があったと明かし…。【映像】「そっち系で借りてたんで、ヤバかったです」井口が振り返る借金時代芸歴35年を数える竹山。“キレ芸漫才”でブ