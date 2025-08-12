「そっち系で借りてたんでヤバかったです」M-1チャンピオンが明かす芸人の借金事情「全部返せたのは優勝してから」

さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

8月11日（月）に放送された同番組にはカンニング竹山が出演。借金地獄を味わった芸人の本音を語った。MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶも借金を重ねていた時代があったと明かし…。

【映像】「そっち系で借りてたんで、ヤバかったです」井口が振り返る借金時代

芸歴35年を数える竹山。“キレ芸漫才”でブレイクを果たすまでは、長い下積み時代に多額の借金に苦しめられたという。

売れていないにもかかわらず借金は500万円まで膨れ上がり、電話口で親が倒れたこともあったそうだ。

スタジオでの話題は、MC2人の借金事情に。久保田は「結局、全部返せたのは優勝してからやから」と告白する。

さらに「僕もありましたね」と明かした井口は、「最初はちゃんとバイトしてたんですけど、たまにオーディションが入ったり、たまに仕事が入ったりする中途半端なゾーンになると、バイトもできないし、金もない」と芸人ならではの苦労を吐露。

また、初めて消費者金融のカードを手にしたときに「僕なんてだいぶ真面目な人間だと思ってきたけど、それでも自分のお金だって勘違いしちゃう」と借金の恐ろしさを語る。そこで限度額まで借り、他社でも限度額まで借りてというのを繰り返し、かなりの額までいったそう。「そっち系で借りてたんで、ヤバかったです。当時は（かかってきた督促の電話に）“怖っ”みたいな」と振り返った。

久保田は消費者金融ではなく、先輩に借りていたと明かす。「絶対返さなきゃいけない状況を作ってた」と、業者ではなくあえて信用している人から借金をしていたそうで、麒麟・川島明や笑い飯・哲夫らに世話になっていたと語っていた。

そんな2人も、「後輩からだけは借金しちゃだめ」と口を揃える。久保田は「後輩から借りてるやつ、全員俺に言ってこい」と男気を見せつつ、「俺は貸さんけど説教するから」と続け笑いを誘った。