垂水市の海岸で男性の遺体が見つかった事件 近くに住む74歳の男性と判明
2025年8月8日 22時2分

鹿児島県垂水市の海岸で6日に男性の遺体が見つかった事件
警察が身元の確認を進めていたが、近くに住む74歳の男性と判明した
男性が5日朝に家族と連絡をとったのを最後に行方が分からなくなっていた