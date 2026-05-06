面識のない男性を平手打ちしたとして鹿児島市の女(54)が逮捕されました。 男性の顔面を平手打ち 暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、鹿児島市の自称会社員の女(54)です。 鹿児島中央警察署によりますと、女はきょう6日午前6時すぎ、鹿児島市にある20代男性の自宅で、男性の顔面を平手打ちした疑いが持たれています。男性にけがはありませんでした。 男性が「家に知らない女がいる」と110番通報 男性が「家に知らない女がいる