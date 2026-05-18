「暴力追放県民大会」が鹿児島市で開かれました。 鹿児島県内の暴力団は130人で10年前の半分に減っています。 「暴力団を追放し、明るく住みよい鹿児島を目指すことを宣言する」 県民大会は、暴力団組織の追放に向けた機運を高めるため毎年、県警や県暴力追放運動推進センターが開いています。 今年は日本弁護士連合会の松田純一会長も出席しました。 元福岡県警の警察官で、スクールカウンセラーの