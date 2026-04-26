43歳で芸能界デビューを果たした、ものまねタレントの「きよりん」さん（44歳）。4月25日（土）にフジテレビで放送された「ものまね紅白歌合戦スペシャル」に出演し、大黒摩季のものまねを披露して話題を集めている。デビューの年齢的に、下積み生活の長い“遅咲きの苦労人”かと思いきや、それまでは全く芸能活動をしておらず「鹿児島に住む“普通の主婦”だった」というのだから驚きだ。前年まで鹿児島で静かに暮らしてい