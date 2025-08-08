山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。8月7日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとしてYOUと友近が出演した。2人に寄せられたリアルな“夜の悩み”に、友近は自身の感覚も踏まえて解決法を提案。一方のYOUも自身の経験からの対処法を明かすが、それがかなり独特な内容で…。【映像】YOUが実演！相手を“バカバカしくなって寝させる”方法今