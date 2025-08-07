アメリカの防衛企業であるL3ハリステクノロジーズは防衛用途向けの新型航空機の開発に着手したと発表しました。ガスタービンとモーターのハイブリッド機アメリカの防衛企業であるL3ハリステクノロジーズは2025年8月1日、空飛ぶクルマの開発で知られるジョビー・アビエーションと共同で、防衛用途向けの新型航空機の開発に着手したと発表しました。L3ハリステクノロジーズが構想する防衛用途向けの新型航空機、機首部分のイメージ