ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京都で新型コロナ感染者が7週連続で増加 夏に増加傾向、原因は不明 新型コロナウイルス 感染症 マスク 時事ニュース 日テレNEWS NNN 東京都で新型コロナ感染者が7週連続で増加 夏に増加傾向、原因は不明 2025年8月7日 17時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都で新型コロナの感染者数が7週連続で増加している 都によると夏に感染者が増加傾向にあるが、原因は不明とのこと 熱中症に気をつけながら、感染対策をしてほしいと呼びかけている 記事を読む