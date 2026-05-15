セガサミーホールディングスは14日、26年シーズン限りで社会人野球チーム「セガサミー野球部」の活動を終了し、廃部することを発表した。セガ、サミーの両社が経営統合した翌年の05年に創部。14度出場の都市対抗では3度の4強入り、6度出場の日本選手権では14年に準優勝など輝かしい実績を残してきた。同社は「従業員の一体感を醸成し、結束力を高める象徴的な存在」と活動を評価した上で「経営環境は近年大きく変化しており、