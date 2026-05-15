会議に出ることが仕事になり、考える時間も現場を見る余裕も失っていませんか。報告だけの会議、上司の独演会、目的不明の定例を削れば、もっと仕事ができるようになります。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる令和リーダーの基本を本記事