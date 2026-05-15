X（旧Twitter）で話題になっているのは、気持ちが顔に出過ぎているわんこの姿。あまりに嬉しそうな表情は記事執筆時点で19万2000回を超えて表示されており、「可愛すぎる」「大好きなんだね」「守りたくなる…」などのコメントの他、1万3000件のいいねが寄せられました。 【写真：車で帰省し、犬を連れていった結果→外で待っていた『飼い主の母』を発見した瞬間…『尊すぎる表情』】 飼い主さんのお母さんに会いたくて…