「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのジャイアンツ戦に投手専念で先発登板し、７回４安打無失点の快投で３勝目（２敗）を挙げた。チームの連敗は４でストップ。防御率は０・８２となり、規定投球回に達してメジャートップに立った。１４日の同戦は疲労を考慮され、ベンチスタートの予定。最速１６２キロの剛球と“宝刀”スイーパーで相手打線を翻ろ