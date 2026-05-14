未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された今森まや（20）が、ベッドでの無防備な姿を公開し、注目を集めている。【映像】今森まやのベッドでの無防備な姿「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMに出演するなど俳優として活躍してきた今森だが、2025年11月8日、未成年飲酒が発覚し所属事務所とのマネジメント契約が解除されていた。ベッドでの無防備な姿を公開その後、新たに開設したInstagramアカウ