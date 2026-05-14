全長4.6mを切る「ちっちゃいランクル」トヨタは2026年2026年5月14日、ランドクルーザーの新シリーズ「ランドクルーザーFJ」を発売しました。 【確かに小さい！】これが「ランクルFJ」です（画像で見る）その耐久性と走行性能が世界的に評価されているランクルことランドクルーザー。現在はフラッグシップの「300」シリーズ、再販されたヘビーデューティモデルの「70」シリーズ、そして2024年に誕生した中核モデルの「250」シリ