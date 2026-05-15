国内のカフェチェーンといえば、「スタバ」（スターバックス コーヒー・約2000店）「ドトールコーヒーショップ」「コメダ珈琲店」（それぞれ約1000店）が3大チェーンとして知られる。中でもコメダは2013年からの10年で500店→1000店という驚異的な出店ペースで「3強」の一角に食い込んだ。こうした地殻変動が、また起こるかもしれない。【おいしそう!!】各社が力を入れる「コーヒー以外」の商品写真をたっぷり見る居酒屋「甘太