栃木県上三川（かみのかわ）町の住宅に１４日午前、複数人が押し入り、住人の富山英子さん（６９）が胸を刺されるなどして殺害された強盗殺人事件。事件に関わったとみられる不審者の一団が近隣住民に相次いで目撃された。白昼堂々の事件に人々からは不安の声が上がった。県警は同日、グループのうち男１人を強盗殺人容疑で逮捕した。現場はＪＲ宇都宮線石橋駅から北東に約３キロ・メートルで、田んぼが広がる中、住宅が点在し