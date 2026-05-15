数百万円だった絵が、数十年後に100億円超で落札される――。そんな現象が当たり前のように起きるのがアート市場だ。なぜ絵画はここまで高騰するのか。その裏には、ギャラリー、美術館、評論家、コレクターが関わる「価格を生む仕組み」がある。アートに現実離れした値段がつくときの条件を解説する。※本稿は、美術評論家の秋元雄史『芸術の価値とは何か AIが奪い尽くすからこそ、アートに“解”がある』（中央公論新社）の一部を