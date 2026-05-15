劇場版最新作『トイ・ストーリー5』の7月3日（金）公開を記念して、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、4週連続「トイ・ストーリー」を放送！1週目の6月12日（金）よる9時〜10時54分には1996年公開の『トイ・ストーリー』、2週目の6月19日（金）よる9時〜10時54分には2000年公開の『トイ・ストーリー2』、3週目の6月26日（金）よる9時〜10時59分には日本でも100億円以上の興行収入をあげた2010年公開の『トイ・ストーリー3』、