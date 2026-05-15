オリックス・山下舜平大投手（２３）が米国の病院で、右肘の靱帯（じんたい）再建術を受けたことが１４日、分かった。プロ６年目の今季は右肘のコンディション不良で開幕前に離脱。４月にはスローイングを再開していたが、思うように状態が上がらなかった。球団とも話し合いを重ね、今月上旬までに手術が決定。先発の軸として期待される１６１キロ右腕は、来季中の完全復活を目指すことになった。山下が重要な決断をした。開幕