FIFAワールドカップ26の開幕まで1カ月を切った。優勝を目指す日本代表のなかで、驚異的なスピードを武器に独自の立ち位置を築くのが前田大然だ。前回に引き続き2度目となるワールドカップではどのような姿を見せてくれるのか、否が応でも期待してしまう。さて、5月に『がむしゃらなぜ俺は、こんなに走るのか--。』（幻冬舎）を上梓した前田大然は、同書で懸命に走り抜けてきた半生を振り返っている。発売に先立った本インタ