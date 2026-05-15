＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【実際の映像】力士らしかぬ背筋＆驚愕パワーの投げ技炸裂将来有望な“男前”逸材力士の並外れた筋肉に「体やばすぎ」などと驚嘆するファンが続出した。取組でも驚愕のパワーで相手をねじ伏せ、その強さに反響が相次いだ。今場所プロデビューを果たして注目を集めている幕下最下位格付出・大森（追手風）。石川県穴水町出身、現在22歳の大森は、金沢学院大学時代に全国学生