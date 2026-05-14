お笑いコンビ「笑い飯」の哲夫が１４日、都内で長編小説「頭を木魚に」（発売中、主婦の友社刊）発売記念トークショーを開催。昨年の「ＴＨＥＷ」での審査を巡って“バトル”が勃発した「霜降り明星」の粗品について言及した。昨年の同賞レース後「粗品の（批評の）時間はもうちょっと短くてよかった」などと発言した哲夫に対し、粗品が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「僕の審査時間を哲夫さんに３０秒渡したとして、どう