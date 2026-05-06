米中対立の激化に伴い、地政学的な目的を達成するために経済的な依存関係を圧力として利用する「経済的威圧」が国際社会の大きな懸念事項となっている。 その中でも、2020年以降に展開された中国によるオーストラリアへの貿易制限措置は、経済的相互依存が安全保障上の武器に転じる典型的な事例として各国の研究対象となった。この対立の経緯を振り返ると、両国の政治的緊張が経済活動に波及するプロセスと、その後のオ