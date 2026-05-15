きのう、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした事件で、警察は自称高校生で、16歳の少年を逮捕しました。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、自称・神奈川県相模原市の高校生で、16歳の少年です。少年はきのう午前9時半前、仲間とともに上三川町の住宅に侵入し、金品を物色していた際に鉢合わせた住人の富山英子さん（69）を何らかの凶器で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれていま