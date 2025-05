スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥とWBA同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフの対戦契約が成立した可能性が高まっている。『The Ring』が9月14日に東京で試合が行われる見込みであることを報じたほか、アフマダリエフと契約を結ぶマッチルーム社のエディー・ハーンプロモーターが自身のXに「Done deal,finally!Uzbek Power vs The Monster Best Fight in the division(契約成立した!ウズベクパワーVSモンスター