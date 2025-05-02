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Done deal, finally!— Eddie Hearn (@EddieHearn) May 1, 2025
Uzbek Power vs The Monster
Best fight in the division pic.twitter.com/ORLjzNDUFy