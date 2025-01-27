º£À¤³¦¤ÇÄºÅÀ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥Õ¥ê¥«¤ä¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö1¿Í¤À¤±¤·¤«¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñÀÒ¡×¤Ï18¸Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤«¤é10¥«¹ñ¤È¤½¤ÎÁª¼ê¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥Õ¥µ¥Î¥Õ¹ñÀÒ¡§¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥Þ