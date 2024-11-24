この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回ご紹介するのはなちゅ。@発達親向けハック本出ました&#128215;(@itacchiku)さんが投稿した心が温まるエピソードです。何らかのアレルギー体質があると、アレルゲンになるものが食べられなかったり、ふれられなかったりするので、生活で不便を感じることがあります。食べ物の場合は、普段の食事やおやつ、給食にも制限が出ることもありますよね。今回、ある場