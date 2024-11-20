石川のホテル殺人事件で男に懲役30年の判決「今後も人を殺してしまう...」FNNプライムオンライン

石川のホテル殺人事件で男に懲役30年の判決「今後も人を殺してしまう...」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 石川県白山市のホテルで当時23歳の女性が殺害された事件の裁判
  • 金沢地裁は20日、被告の55歳男に求刑通り懲役30年の判決を言い渡した
  • 男は法廷で「今後も人を殺してしまう可能性があると思う」と話していた
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