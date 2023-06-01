記事ポイント南仏プロヴァンスの山中で、新月と満月の前後にだけ開かれる各回1組限定の3泊4日リトリートです。マルシェで食材を選び、自ら料理し、星空の下で手紙を書くまで、日常の所作を丁寧な儀式へと変える体験が用意されています。ブランド創設者本人が滞在をアテンドするため、世界観そのものに触れるような濃密な時間を味わえます。南仏プロヴァンスの静かな山中で、新月と満月の前後にだけ開かれる特別なリトリート「Ritua